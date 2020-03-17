В Турции для возвращения в Украину зарегистрировались 290 граждан

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"

"Сейчас зарегистрировались и ждут возвращения на родину около 290 граждан. Более 200 граждан зарегистрировались при Генконсульстве в Стамбуле, 50 - при консульстве в Анкаре и 40 - в Анталье. Списки постоянно обновляются. Установлен прямой контакт со всеми зарегистрированными гражданами. Принимаем все необходимые меры", - отметил посол.

По его словам, количество украинцев, которые ждут возвращения, уменьшилось, поскольку 17 марта было совершено два рейса из Стамбула.

"Несмотря на предоставленные рекомендации и прекращение авиасообщения рядом государств, даже вчера продолжали прибывать граждане, которые с туристической целью, с пересадкой в ​​стамбульском аэропорту, направлялись на отдых в третьи государства", - рассказал Сибига.

Он предостерег граждан по поводу осуществления таких путешествий.

"Призываю серьезно относиться к таким поездкам и решаться на них только в случае крайней необходимости. Уже есть случаи, когда наши граждане фактически стали заложниками из-за отмены рейса с пересадкой в ​​Стамбуле", - подчеркнул дипломат.

По его словам, многим гражданам было оказано содействие в перерегистрации билетов, логистической поддержке с целью возвращения на Родину. Также ведется работа по временному размещению на территории Турции и дальнейшему возвращению в Украину членов спортивных команд и студентов, которые проходили обучение по международным программам.

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