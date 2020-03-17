McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе доставки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предотвращения распространения коронавируса на период с 17-го марта до 3-го апреля 2020 году, поэтому "МакДональдз" закрывает свои двери на этот период... Мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", -

Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещения и оставаться дома.

Как сообщалось, в декабре-2019 в партнерстве с международным сервисом Glovo запустили сервис доставки еды в Киеве.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 7,5 тыс. человек.

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