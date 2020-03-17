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17.03.20 16:53

"Новая почта" на время карантина закрывает отделения, расположенные в ТРЦ. СПИСОК

Компания "Новая почта" временно закрывает отделения, расположенных в тех торгово-развлекательных центрах, которые закрыли из-за введения в Украине карантинных мероприятий.

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Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается и к ним не будет доступа, мы временно перенаправляем весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в ближайшие наши отделения", - говорится в сообщении .

В компании уточнили, что в ТРЦ, где есть продуктовые магазины, аптеки и к которым есть доступ, отделения будут работать в штатном режиме.

Изменения коснутся следующих отделений:

Одесса

Одесская область

Львов

Черкассы

Киев

Херсон

Винница

Луцк

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