"Новая почта" на время карантина закрывает отделения, расположенные в ТРЦ. СПИСОК

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается и к ним не будет доступа, мы временно перенаправляем весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в ближайшие наши отделения", - говорится в сообщении .

В компании уточнили, что в ТРЦ, где есть продуктовые магазины, аптеки и к которым есть доступ, отделения будут работать в штатном режиме.

Изменения коснутся следующих отделений:

Одесса

отделение №84 — все посылки перенаправляются на отделение №90;

отделение №93 — все посылки перенаправляются на отделение №28;

отделение №77 — все посылки перенаправляются на отделение №26;

отделение №42 — все посылки перенаправляются на отделение №94.

Одесская область

отделение №5 в Черноморске — все посылки перенаправляются на отделение №2;

отделение №3 в Белгород-Днестровском — все посылки перенаправляются на отделение №1.

Львов

отделение №77 — все посылки перенаправляются на отделение №55;

отделение №78 — все посылки перенаправляются на отделение №69.

Черкассы

отделение №22 (Дом торговли) — все посылки перенаправляются на отделение №15;

отделение №14 (ТЦ "Депот") — все посылки перенаправляются на отделение №2.

Киев

отделение №322 (ТЦ "Олимпийский") — все посылки перенаправляются на отделение №150;

отделение №138 (Спортлайф, Троещина) — все посылки перенаправляются на отделение №149;

отделение №261 (ТЦ "Проспект") — все посылки перенаправляются на отделение №318;

отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина) — все посылки перенаправляются на отделение №67.

Херсон

отделение №19 (ЦУМ) — все посылки перенаправляются на отделение №6.

Винница

отделение №35 — все посылки перенаправляются на отделение №23;

отделение №25 (ТЦ Барбара) — все посылки перенаправляются на отделение №14;

отделение №22 (маг. "Грош") — все посылки перенаправляются на отделение №7;

отделение №36 (ТЦ Квартал) — все посылки перенаправляются на отделение №16.

Луцк

отделение №6 (ТЦ Варшавский) — все посылки перенаправляются на отделение по обзвону клиентов;

отделение №23 (ТЦ Буратино) — все посылки перенаправляются на отделение по обзвоню клиентов.

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