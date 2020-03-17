На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"У нас на сегодня отрицательное сальдо интервенций - чуть меньше $1 млрд , если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне - более $25 млрд", - подчеркнул Чурий.

По его словам, Нацбанк и другие участники рынка удовлетворяют все заявки на покупку валюты.

По данным Нацбанка, население за 5 дней купило $300 млн , нерезиденты - $8 млн из $2,1 млрд общего спроса.

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