В Киевском военном госпитале проверили на коронавирус четырех офицеров, прибывших с учений из-за границы, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун, Киевский военный госпиталь уже имеет необходимое количество тестов, которые уже были апробированы. Так, с применением указанных тестов были проверены четверо офицеров, прибывших с учений из-за границы.

"Их тесты на наличие вируса были отрицательными", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны предоставили информацию о наличии масок и респираторов, которые имеют степень соответствующего бактериологического и биологического защиты (N95).

"Командование медицинских сил ожидает обновление этих средств уже к концу недели. В ближайшее время прибудут борта, состоится процедура растаможивания, после чего упомянутые средства будут закупаться через дистрибьюторскую сеть", - сообщил Моргун.

Отмечается, что также в Минобороны ожидают реагенты для наиболее точного определения коронавирусной инфекции, которые являются наиболее эффективными в мире.

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