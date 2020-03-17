Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова. ВИДЕО

Об этом первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Есть некоторые сложности с наличным долларом, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту в банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозили самолетами из-за границы (…) Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину. Поэтому, опять-таки, не паникуйте – просто подождите", – сказала она.

Рожкова отметила, что, несмотря на достаточный объем наличной гривны, регулятор рекомендует населению перейти на безналичную оплату.

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"Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию налички сегодня (…), но вы должны понимать, что наиболее безопасным в данной ситуации является безналичный способ оплаты", – резюмировала первый замглавы НБУ.