COVID-19: Молдова ввела чрезвычайное положение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такое решение было принято во вторник единогласно всеми присутствующими на заседании депутатами.

"Мы предлагаем ввести ЧП сроком на 60 дней, исходя из общей ситуации в Европе и других странах. Ситуация складывается крайне тревожной. Мы не можем знать, что будет через две недели или через месяц, сможем ли прийти в парламент и требовать продления ЧП. Я буду только рад, чтобы ситуация улучшилась и не было бы необходимости сохранить чрезвычайное положение на протяжении 60 дней. Я сразу приду в парламент и попрошу отменить это положение", - подчеркнул премьер Ион Кику.

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Он также заверил, что правительство не намерено вводить меры по ограничению прав и свобод человека или ограничению свободы слова и СМИ.

"Мы не намерены прибегать к этому. Но мы будем пресекать распространение паники, лжи, дезинформации. Поэтому будем применять санкции по отношению к тем, кто распространяет такую информацию или провоцируют панику в обществе", - заявил Кику.

В условиях чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям получает дополнительные полномочия, ее решения становятся обязательными для всех органов государственного управления, экономических агентов. Решения комиссии, которая будет проводить заседания ежедневно, вступают в силу с момента принятия, а затем публикуются в "Официальном мониторе".

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В Молдове зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. С 14 марта введен "красный код" - высшая степень принятия мер безопасности по борьбе с инфекцией. В стране уже отменены занятия во всех учебных заведениях, закрыты границы, отменено авиасообщение и закрыт аэропорт Кишинева. Также отменены все международные поезда и автобусные маршруты. Также закрыты все торговые центры, магазины, рестораны, бары, кафе, за исключением продовольственных магазинов, аптек и заправок.