Закрыты границы и исчезли туристы. Правительство гарантирует налоговые льготы для малого бизнеса - карантин в Чехии

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Карантин в Чехии глазами украинцев. В Чехи ограничено проведение развлекательных мероприятий. Закрытые все образовательные учреждения. Закрыли все кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и магазинов бытовой химии. Границы закрыты. В больницах пытаются отложить все не срочные меры, операции и т.д. Больных коронавирус свозят в ограниченное число больниц. Правительство гарантирует налоговые каникулы для малого бизнеса, сейчас весь закрыт. Также увеличивается доля государства в оплате больничных работникам. Вся важная коммуникация людям от министерств прихордить на личные номера смсками. Раскрыли стратегические резервы (600 траков), чтобы обеспечить больший спрос от людей на товары, и создать запасы важных товаров. Бизнес не закрывают, но рекомендуют работать из дома.

Туристы уже почти исчезли и улицы пусты. В общественном транспорте где-то метра два от водителя желтыми лентами все затянуто, чтобы не подходили ближе. Телефонные компании вводят бесплатные звонки по роумингу на экстренные службы. Больше людей теперь сидят дома и Пражская Энергетика уменьшила дневной тариф. ČMZRB банк только что объявил о беспроцентные ставки для бизнес на время эпидемии. Общественный транспорт не остановлено, но некоторые города (Ческе-Будеёвице) запрещают вход в общественный транспорт без масок).

Отменили плату за парковку чтобы люди меньше общественным транспортом ездили. И отложили представление налоговые отчетности в квартал. То есть отменили штраф за непредставление вплоть до 1 июля вместо 1 апреля. Сообщил из Чехии Николай Куземко".

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