Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил в понедельник, 16 марта, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе" Обратный отсчет "на телеканале UA: Первый .

Пандемия коронавируса, подчеркнул он, - это глобальная мировая проблема. Он подчеркнул, что ввиду того, как, по информации СМИ, с пандемией боролись в Китае, Тайване, Южной Корее, - Европа, в том числе и Украина, обязана немедленно принимать наиболее действенных мер, чтобы остановить пандемию.

"Номер один - страна должна ввести жесткие меры, чтобы остановить распространение данного вируса. Второе - страна должна сделать выводы из того, как это делается в странах Европы, только точно не в Италии".

Арсений Яценюк отметил, что президент вместе с правительством должен дать четкую программу медицинского обеспечения, урегулирование бюджета: "Что будет в армии - это ключевой вопрос. Программа с Международным валютным фондом, социальное обеспечение, образование и компенсаторы для бюджета".

"Поэтому на завтрашнее заседание парламент должен вынести не просто три закона, а уже пакет законодательства для стимулирования преодоления как пандемии, так и экономического кризиса", - подчеркнул он.

"Премьер-министру необходимо взять постановление №100, которую я подписывал в 2014 году, - об экономии бюджетных средств. Просто поменять фамилию Яценюк на Шмыгаль и безотлагательно подписать постановление об экономии бюджетных средств. И (подать ее) в парламент с новым законом о бюджете", - подчеркнул лидер НФ.

Номер один задача для правительства, подчеркнул Арсений Яценюк, - срочно подписать с Международным валютным фондом программу на 5,5 миллиарда долларов. Для этого парламент должен безотлагательно принять все пакеты законодательства - так называемые предварительные условия для подписания соглашения с фондом".

Он отметил, что правительство обязано подать в парламент секвестр бюджета: "Надо честно признать, что все капитальные расходы до того момента, пока не будет завершен экономический кризис, должны быть свернуты. Основная концентрация расходов: армия - номер один, медицина - номер два, социальное обеспечение - номер три".

Кроме того, правительство обязано внести в парламент законопроект, предусматривающий отсрочку уплаты налогов без уплаты пени и штрафов: "То есть налоговый кредит, налоговая рассрочка без начисления 120% учетной ставки Национального банка. Сейчас не время зарабатывать на бизнесе".

Арсений Яценюк также посоветовал властям повторить те шаги, которые он сделал во главе правительства в 2014-2015 годах: "Я бы сейчас остановил налоговые проверки. Исключительно камеральная проверка. Часть бизнеса, социально ответственная, будет нести расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. Кто будет финансировать благотворительные фонды, кто будет помогать людям. Эти расходы должны быть включены в расходы на уменьшение налоговой базы", - подчеркнул он.

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что введение уголовной ответственности за нарушение карантина - является преувеличением: "Административная ответственность - да. Уголовная - я знаю, чем это закончится: начнут бегать друг за другом, только вирус это не остановит".