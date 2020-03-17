Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Буквы, об этом сообщает сайт компании.

Получение вирусоподобной частицы – это первый шаг к разработке вакцины против COVID-19, которая должна пройти доклинические испытания на безопасность и эффективность. По их завершении Medicago планирует обсудить с организациями здравоохранения начало испытаний вакцины на людях к лету (июль/август) 2020 года.

"Темпы нашего прогресса в борьбе против COVID-19 объясняются возможностями нашей платформы на основе растительного сырья, которая способна производить вакцины и антитела для противодействия этой глобальной угрозе здоровью населения. Возможность производства вакцины-кандидата в течение 20 дней после получения гена является критическим отличием нашей проверенной технологии. Эта технология позволяет наращивать темпы потенциальной борьбы против COVID-19 с беспрецедентной скоростью", – сказал доктор Брюс Кларк (Dr. Bruce Clark), генеральный директор Medicago.

Medicago также использует свою технологическую платформу для разработки антител к SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Научно-

исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, возглавляемым доктором Гари Кобингером (Dr.

Gary Kobinger), который помог разработать вакцину и лечение от лихорадки Эбола. Эти антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут быть использованы для лечения людей, инфицированных вирусом. Данное исследование частично финансируется Канадским институтом исследований в области здравоохранения (CIHR). "Совместными усилиями исследовательских групп Университета Лаваля и Medicago были успешно разработаны уникальные антитела к таким инфекционным заболеваниям, как респираторно-синцитиальный вирус человека и метапневмовирус человека, и подобный опыт придаёт нам уверенности в успешном получении антител к штамму коронавируса SARS-CoV-2", - отметил профессор кафедры микробиологии и инфекционных заболеваний и директор Научно-исследовательского центра инфекционных заболеваний при Университете Лаваля доктор Гари Кобингер.

Напомним, Medicago – это биофармацевтическая компания с штаб-квартирой в Квебеке, которая принадлежит Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) и Philip Morris International (40%) Medicago является лидером в области технологий на основе растительного сырья, ранее уже продемонстрировавших свою способность первыми отреагировать на пандемию гриппа.

В 2009 году компания выпустила вакцину-кандидата против вируса гриппа H1N1 всего за 19 дней.

В 2012 году Medicago произвела 10 миллионов доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления

перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В 2015 году компания Medicago также быстро произвела моноклональные антитела к лихорадке Эбола для Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины (BARDA), являющегося частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.