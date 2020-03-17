Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора: "Лучшие ваши качества мы будем привлекать"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Убежден, что Офис генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, ждет, в первую очередь, на зЛаконность, на справедливость", - отметил Ермак.

Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал ее профессионалом, который оправдает большие надежды, возложенные на данный момент на Офис генпрокурора.

В свою очередь Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала коллектив к конструктивного и позитивного сотрудничества.

"Я очень уважаю институт, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" , - подчеркнула она.

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Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.



