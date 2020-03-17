Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.03.20 20:02

"Лучшие ваши качества мы будем привлекать", - Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак представил работникам Офиса генерального прокурора нового руководителя ведомства Ирину Венедиктову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Убежден, что Офис генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, ждет, в первую очередь, на зЛаконность, на справедливость", - отметил Ермак.

Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал ее профессионалом, который оправдает большие надежды, возложенные на данный момент на Офис генпрокурора.

В свою очередь Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала коллектив к конструктивного и позитивного сотрудничества.

"Я очень уважаю институт, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" , - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ВИДЕО

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Лучшие ваши качества мы будем привлекать, - Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора 01
Лучшие ваши качества мы будем привлекать, - Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100