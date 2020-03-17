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17.03.20 20:11

Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков

Ассоциация "Автоперевозчики Киевщины" объявила о прекращении регулярного и нерегулярного пассажирского сообщения с 18 марта по 3 апреля по всей территории области.

автобус,маз

Об этом говорится в публикации на facebook-странице организации, информирует Цензор.НЕТ.

"С 18 марта по 3 апреля автоперевозчики Киевской области останавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении по всей территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков 01

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

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