Меньше пенитенциарных учреждений, аутсорсинг услуг, - Офис генпрокурора предлагает реформу в сфере исполнения наказаний и предварительного заключения

По мнению замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, который курирует это направление, система не выполняет своих основных функций - не меняет прокриминальное мышление, не интегрирует к жизни в обществе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Хотя целью наказания должно быть не только само наказание, а и исправление осужденного, восстановление его социальных связей и предупреждение совершения новых преступлений, как самим заключенным, так и персоналом пенитенциарных учреждений.

Предложенная реформа предполагает сокращение количества мест несвободы, так как всего их в Украине 148, в то время как действующих - 121. Кроме того, они рассчитаны на содержание 112 тыс человек, но реально там отбывают наказание или находятся под следствием вдвое меньше. Поэтому оптимальная потребность в таких заведениях для равномерного распределения заключенных составляет 55-60.

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Кроме того, предложено привлечение бизнеса в систему, но не путем управления или содержания колоний и СИЗО, так как мировой опыт в этом не всегда позитивный, а через аутсорсинг услуг. Речь идет о предоставлении качественных услуг питания, обучения, лечения, клининга, охраны, что сократит потребность в обслуживающем персонале, а руководитель колонии сможет самостоятельно контролировать качество и количество предоставленных услуг.

Также речь идет и о постепенной передаче функций прокурорского надзора и их переформатированию с подключением в процесс представителей омбудсмена, правозащитников. А роль прокуратуры будет заключаться в координации.

Отметим, что Украина входит в топ-3 стран по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека на условия содержания и отношения к заключенным. Только за последние несколько месяцев Офис генпрокурора зарегистрировал до 10 уголовных производств по фактам нарушения прав осужденных и превышения служебных полномочий сотрудников колонии. Неэффективное и нерациональное использование бюджетных денег и имущества приводит к убыткам государства. С начала года по результатам прокурорских проверок учреждений исполнения наказаний и СИЗО в ЕРДР внесено 60 уголовных производств, убытки составили 170 млн грн.

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Напомним, согласно изменениям в Конституцию, прокуратура лишается функций надзора за пенитенциарными учреждениями после создания двухуровневой системы пенитенциарных инспекций - внутренней и внешней.