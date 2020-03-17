Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Новатор" планирует изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок. Их распределят между предприятиями "Укроборонпрома".

"Предприятия оборонпрома находят альтернативные решения и переориентируют производство: "Новатор" - шьет маски и планирует первым в Украине производить респираторы, николаевская "Зоря-Машпроект" планирует производить дезинфицирующий раствор", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

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В конце мая на "Новаторе" планируют выпустить первую в Украине партию высококачественных клапанных респираторах FFP3 - пока на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно.