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17.03.20 21:30

На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что медицинским работникам, которые будут лечить людей с подозрением на коронавирус или инфицированных, увеличат зарплаты, а также застрахуют жизнь.

коронавирус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"Весь медперсонал, который работает в инфекционных клиниках, получит 100% надбавки к зарплате и страхование жизни", - пообещал Олейник.

Как отмечается, на все это областной совет выделил соответствующее финансирование.

Кроме того, в Днепропетровской области на автомобильных дорогах появятся инфекционные посты, на которых при необходимости будут проводить экспресс-тест на коронавирус всем находящимся в автомобилях.

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