На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"Весь медперсонал, который работает в инфекционных клиниках, получит 100% надбавки к зарплате и страхование жизни", - пообещал Олейник.

Как отмечается, на все это областной совет выделил соответствующее финансирование.

Кроме того, в Днепропетровской области на автомобильных дорогах появятся инфекционные посты, на которых при необходимости будут проводить экспресс-тест на коронавирус всем находящимся в автомобилях.

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