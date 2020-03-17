Полиция открыла уголовное производство по факту обыска дома и задержания крымского татарина Ибраимова в оккупированном Джанкое

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП в АР Крым и Севастополе, производство открыто по факту проведения незаконно созданными правоохранительными органами оккупационной власти РФ обыска по месту жительства крымского татарина и задержанию последнего.

Следственное управление Главного управления полиции Крыма внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения неприкосновенности жилья и дальнейшего незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.

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Напомним, российские силовики провели обыск в доме жителя Джанкоя Дилявера Ибраимова 16 марта, после чего его увезли в неизвестном направлении.

По информации Крым.Реалии, позже стало известно, что он находится в здании ФСБ в Симферополе, вечером того же дня Ибраимова отпустили.

В ФСБ пока не сообщали причины обыска и задержания крымчанина.