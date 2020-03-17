Оставшиеся в Австрии из-за карантина украинцы прилетят завтра, - Щерба

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Австрийским авиалиниям, которые завтра в 9:50 отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании. Также имейте в виду, что на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу. Для тех, кто застрял в Вене по вине австрийских авиалиний, билет будет стоить 493 евро", - сообщил дипломат.

Также, по его информации, из Австрии в Украину вылетит чартер - "он будет, скорее всего, в четверг утром". Стоимость билета - 149 евро.

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Напомним, ранее стало известно, что на территории Австрии остались около 470 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за введения странами ограничительных мер и закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о жестких карантинных мерах в этой стране и призвал читателей присылать свои зарисовки о жизни и об организации жизни в условиях карантина: "Буду все интересные истории публиковать".