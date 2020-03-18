Первые случаи COVID-19 подтвердили в Черногории

По словам премьер-министра, диагноз подтвержден у женщин 1948 и 1973 годов рождения, которые ранее были в районах, подверженных эпидемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание MINA.

Он сообщил, что пациентки находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент обе стабильны.

Отметим, что Черногория была последней страной в Европе без инфицированных COVID-19.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

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