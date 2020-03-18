ООН отменяет мероприятия из-за коронавируса, - Кислица

Об этом рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кисилица в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Эта ситуация контролируется непосредственно Генеральным секретарем ООН и всеми необходимыми вопросами безопасности службами штаб-квартиры. Кроме того, идет постоянный обмен информацией между всеми постоянным представителями. Также создана специальная группа, где онлайн идет обмен информацией о том, что происходит в миссиях.

"Я благодарен, что очень оперативно, не скрывая фактов, постпред Филиппин сообщил всем, кто в этой группе находится, о том, что в его миссии выявлена ​​вспышка вируса, сама миссия полностью закрывается на карантин. Важно, что мы честные и открытые друг с другом", - отметил Кисилица.

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"Весь масштаб последствий сложно предсказать; можно только прогнозировать. Между тем вся программа и график работы штаб-квартиры в Нью-Йорке нарушен. Генсек ООН принял решение о переводе сотрудников Секретариата на дистанционную форму работы до 12 апреля; все мероприятия отменены", - рассказал дипломат.

Также он добавил, что меры не просто переносятся, а вычеркиваются из графика.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.