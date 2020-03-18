Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы с братом приобщаемся к инициативе помочь больничным учреждениям региона, в котором работают наши компании "Энзим" и "Кормотех", в борьбе с COVID-19. Инициативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщине. Призываем предпринимателей во всех городах приобщиться. Мы закупим медицинские материалы и оборудование на 4 млн грн для нескольких больниц Львова", - написала глава набсовета компании "Энзим" Елена Вовк на своей странице в соцсети Facebook.

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Основатель UFuture Василий Хмельницкий сообщил в Facebook, что холдинг приобрел в одну из больниц Киева два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и материалы для их функционирования.

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Совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал о закупке для Одесской инфекционной больницы два аппарата ИВЛ и отметил, что нужны еще. "Их невозможно найти - если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - сказал он.

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Президент группы DCH Александр Ярославский сообщил в Facebook, что на озвученную Владимиром Зеленским национальную программу выделил $2 млн, и еще $1 млн - на региональную харьковскую.

По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, его коллегам удалось договориться о закупке для украинских больниц 9 б/у ИВЛ в США за 248 тыс. грн каждый со сроком поставки три недели. Он уточнил в Facebook, что четыре аппарата уже купили он, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федорив и Владимир Яценко.

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Напомним, финансировать покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также других средств начали Приватбанк, Новая почта и благотворительные фонды Яценюка, Пинчуков и Ахметова.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Говорили о помощи с их стороны в противодействии распространению коронавируса в Украине. В частности, будет создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.