Тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, - ВОЗ

Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у ВОЗ рекомендации по охране здоровья работников похоронных служб, которым приходится заниматься в том числе и похоронами умерших от COVID-19, Линдмайер напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола".

"Тело само по себе не вызывает заражения (в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19)", - пояснил он.

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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.