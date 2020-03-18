В ВСУ ввели ряд ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса среди военнослужащих, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19 и сохранения здоровья военнослужащих и своевременного проведения профилактических мероприятий в соответствии со статьей 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", постановлением Кабинета Министров от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", приказом Министерства здравоохранения Украины от 13.03.2020 №663 "Об оптимизации мероприятий по недопущению распространения на территории Украины случаев COVID-19", распоряжением первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 31.01.2020. №2641/С "О недопущении заноса и распространения в воинских частях Вооруженных Сил Украины заболевания, вызванного коронавирусом", приказом Командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины от 07.02.2020 № 5 "Об утверждении методических указаний о мерах по недопущению заноса и распространения в военных частях Вооруженных Сил Украины случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID 2019 "проводят мероприятия, ограничивающие возможность распространения коронавируса среди военнослужащих и работников ВС Украины", - сказано в сообщении.

В соответствии с вышеизложенным, Генштаб ВСУ информирует всех командующих видов, родов войск (сил), руководителей структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и органов военного управления относительно:

- запрета служебных командировок должностных лиц в органы военного управления и командировок за границу

- разрешения государственным служащим (по отдельному решению) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), осуществлять постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;

- ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;

- организации и обеспечения безусловного выполнения Плана мероприятий по недопущению заноса и распространения в воинских частях Вооруженных Сил Украины случаев острой респираторной болезни, вызванной корона вирусом COVID2019.

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"Всем Вооруженным Силам Украины доведены рекомендации, касающиеся применения гигиенических правил, ограничения или приостановления участия в учебных и массовых мероприятиях, ограничение или полностью приостановлении поездок в районы повышенного риска заболевания, проведение информационных мероприятий в сфере профилактики", - сообщили в Генштабе.

Отмечается также, что командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и военные медики адаптируются к новым вызовам и потребностям. Вооруженные Силы Украины работают вместе над минимизацией рисков для военнослужащих и работников ВС Украины. Командование медицинских сил ВС Украины постоянно отслеживает ситуацию и будет информировать о дальнейших действиях.

Официальные источники получения актуальной информации:

Страница Кабинет Министров Украины: http://covid19.com.ua

Страница Министерство здравоохранения Украины: https://bit.ly/2Q5UHQu

Страница Центр общественного здоровья Украины: https://bit.ly/2IAGyXm

Официальный Telegram канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус_инфо" с оперативной информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине: https://bit.ly/39DEYQm

"Берегите себя и своих близких!", - добавили в ведомстве.



