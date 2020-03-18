Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте рынка.

"В связи с обращением Президента Украины и в соответствии с постановлением Кабинета Министров нашей страны от 16 марта 2020 №215 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 11 марта 2020 № 211" по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, администрация Промтоварного рынка "7 километр" вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел прекращают прием посетителей. Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации", - сказано в сообщении.

Соответствующий приказ по предприятию подписан 17 марта 2020 года директором ООО "Промтоварный рынок".

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19, администрация обращает внимание предпринимателей - субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Промтоварного рынка, что Кабинетом Министров введен карантин до 3 апреля 2020 года на всей территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всего вдоволь": киевским магазинам и рынкам поручено создать стратегический запас продуктов на 2 недели

Введенный правительством страны карантин предусматривает запрет с 17 марта до 3 апреля 2020 года работу субъектов хозяйствования, которые осуществляют прием посетителей, в том числе:

- предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),

- торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности,

- фитнес-центров и учреждений культуры,

- торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, банковской и страховой деятельности, а также торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

"Ввиду того, что администрация рынка не ведет собственную торговую деятельность и не располагает полномочиями вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей, - обращаем внимание, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета Министров.

Доступ субъектов хозяйственной деятельности (физических лиц – предпринимателей и юридических лиц), их представителей, арендаторов, наемных работников, в торговые объекты и к принадлежащему им имуществу осуществляется в соответствии с установленным графиком работы Промрынка как всегда по пропускам.

Согласно приказу, профильные службы рынка будут продолжать проводить ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий Промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предприниматели будут своевременно информироваться о вводимых государством требованиях в рамках чрезвычайной ситуации и о возможных изменениях в работе.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - сказано в сообщении..

СПРАВКА: ООО "Промтоварный рынок" — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек. Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00, суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00. Пятница — выходной.