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18.03.20 08:49

В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега. КАРТА

Киев в первый день закрытого метрополитена утром остановился в пробках.

Как показывает карта Google, на данный момент наиболее проблематично добраться до правого берега, передает Цензор.НЕТ.

На Левом берегу на подъездах к мостам образовались серьезные пробки, а вдоль "красной" ветки от станции метро Черниговская до Левобережной на Броварском проспекте – одна большая пробка.

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Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль "зеленой ветки" – авто стоят от "Позняков" до въезда на Южный мост.

Также пробки наблюдаются на проспекте Победы от "Житомирской" до "Святошина" в направлении к центру.

В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега 01
В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега 02

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