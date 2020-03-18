В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега. КАРТА

Как показывает карта Google, на данный момент наиболее проблематично добраться до правого берега, передает Цензор.НЕТ.
На Левом берегу на подъездах к мостам образовались серьезные пробки, а вдоль "красной" ветки от станции метро Черниговская до Левобережной на Броварском проспекте – одна большая пробка.
Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль "зеленой ветки" – авто стоят от "Позняков" до въезда на Южный мост.
Также пробки наблюдаются на проспекте Победы от "Житомирской" до "Святошина" в направлении к центру.