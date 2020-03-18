СOVID-19: в мире инфицированы 198,1 тыс. человек, умерли 7954, вылечились 81,9 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество умерших возросло до 7 954 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 960 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 086 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 122 человека.

Второй страной по скорости распространения коронавируса является Италия, здесь зафиксировано 31 506 случаев заражения, а число жертв уже достигло 2 503 человек. В Иране уже инфицированы 16 169 человек, количество летальных исходов составляет 988.

В Испании заразились коронавирусом 11 826 человек, скончались 533 человека.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 9360 человек (вчера - 7272), умерли - 26; Франции – 7695 (6650), умерли 148, Швейцарии - 2700 (2330), умерли - 27, Великобритании - 1960 (1553), умерли - 71, Норвегии - 1 471, умерли - три, Нидерландах - 1710, умерли - 43, Австрии - 1332, умерли - 3.

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Количество зараженных в США увеличилось до 6496 (данные за вчерашний день - 4661), умерли - 105.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом остаются в штате Нью-Йорк (1 тыс. 653 человека), за ним следуют штаты Вашингтон (1012), Калифорния (579), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

В материковом Китае - 81050 больных (скончались 3223), Южной Корее - 8413 (84).

Как собщалось, согласно данным Минздрава, 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.