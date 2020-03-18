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18.03.20 09:11

Выдача справок о несудимости на руки приостановлена до 3 апреля, - МВД

Выдачу справок о несудимости на руки приостановили до 3 апреля, их можно будет получить в электронном виде онлайн.

Выдача справок о несудимости на руки приостановлена до 3 апреля, - МВД

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что в связи с введением карантина до 03.04.2020, в МВД Украины по адресу: Киев, ул. Академика Богомольца, 10 приостанавливается выдача на руки справок о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины, которые граждане заказывали онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане могут получить справку онлайн в электронном виде с использованием электронной подписи (физического лица) или BankID на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Выдача справок о несудимости на руки приостановлена до 3 апреля, - МВД 01

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