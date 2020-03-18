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18.03.20 09:42

Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом: подписание контрактов начнется в течение 48 часов

Британское закупочное агенство Crown Agents получило от Министерства здравоохранения финальную версию техзадания на закупку медизделий для предотвращения распространения и диагностики коронавируса.

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Как сообщили в Crown Agents, подписание контрактов с поставщиками начнется в течение 48 часов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закупка будет осуществляться по ускоренной процедуре. Мы уже готовим соответствующий пакет документов и параллельно направили в министерство дополнительное соглашение о закупке. Мы делаем все возможное, чтобы украинские больницы как можно скорее получили все необходимые изделия для диагностики и предотвращению распространения коронавируса", - отметила глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

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Как сообщалось, 19 февраля правитьство приняло постановление, согласно которому Минздрав должен закупить медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. В качестве закупщика привлечено международное закупочное агентство Crown Agents.

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