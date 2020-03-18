Самый высокий риск заразиться COVID-19 имеют люди со II группой крови, - китайские ученые

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом говорится в статье китайских исследователей, опубликованной в MedRxiv, пишет Global Times.

Работу провели восемь исследовательских учреждений в Китае, в том числе и больницы, которые непосредственно занимаются приемом больных COVID-19.

Исследователи проанализировали 2173 случая заражения коронавирусом, и сравнили распределение их групп крови с показателями здоровых людей, проживающих в регионе.

Медики пришли к выводу, что у людей с II группой крови вероятность заражения COVID-19 на 20% выше, чем у людей с другими группами крови, а люди с І группой крови имеют самый низкий риск заражения.

Клиническая ученая, которая не участвовала в исследовании, заявила Global Times, что метод исследования заслуживает доверия.

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"Статистический результат приведен лишь для справки, и необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему люди с определенными группами крови легче заражаются этой болезнью", - добавила она.

В то же время эксперт общественного здравоохранения на фамилию Ли отверг исследование как незначительное. Он подчеркнул, что разница является небольшой, а следовательно все люди требуют одинаковой защиты.

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран.