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18.03.20 09:48

Кабмин отменил решение о ликвидации Минспорта

Кабинет министров Украины отменил решение о ликвидации Министерства молодежи и спорта.

кабмин,правительство

В частности, постановлением №216 от 11 марта определено, что Министерство молодежи и спорта продолжает обеспечивать формирование и реализует государственную политику в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта, национально-патриотического воспитания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, обеспечение деятельности Минспорта в 2020 году будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта

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