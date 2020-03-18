COVID-19 проник в Кыргызстан: трое заболевших

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азаттык", об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, заболевание коронавирусом обнаружено в ночь на 18 марта, но трое граждан прибыли из Саудовской Аравии еще 12 марта.

"Они находились дома под надзором медиков. 16 марта у одного из них, жителя Сузакского района, повысилась температура. Анализы подтвердили заражение у него и еще двоих человек", - сообщил министр.

По его словам, в настоящее время все трое находятся в обсервации.

Читайте также: Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Молдове