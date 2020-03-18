Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. Заболел житель Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо, и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - говорится в сообщении.

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Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).