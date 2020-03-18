"ПриватБанк" останавливает покупку и продажу наличной валюты: теперь эти операции в онлайне

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"С 18 марта "ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при предварительном заказе.

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Согласно информации на сайте "ПриватБанка", курс в отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$1 (купля-продажа), курс онлайн-обмена – 27,3-28,5714 грн/$1.

Ранее о приостановке продажи наличной валюты и выдачи долларов с клиентских счетов сообщил "Альфа-Банк", объяснив это решение большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.

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