Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует, - Нефьодов

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

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"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.