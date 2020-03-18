Вступил в силу закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 17 марта, что означает, что он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Закон разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислениями штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Документ также позволяет не начислять и не уплачивать с 1 марта по 30 апреля 2020 года плату за землю, а также не уплачивать налог на недвижимость.