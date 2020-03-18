Полиция расследует гибель 33-летней женщины, которая умерла в Черновцах в ожидании подтверждения коронавируса

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" рассказал заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Отвечая на вопрос журналиста о том, как полиция будет реагировать на случаи смерти людей вне больниц, где есть подозрения на коронавирус, он отметил, что будут открываться уголовные производства.

"По всем природным смертям открываем уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство) для того, чтобы исследовать все обстоятельства произошедшего и иметь возможность провести самый широкий комплекс следственных действий. Но в Едином судебном реестре есть специальная отметка – природная смерть. Соответственно после проведения судебно -медицинской экспертизы, когда эксперт нам назовет причины смерти, будет приниматься решение о дальнейшем проведении расследования или закрытии уголовного производства", - пояснил замглавы Нацполиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мать умершей от коронавируса жительницы Буковины обвиняет врачей в бездействии и непредоставлении первой медицинской помощи

Он уточнил, что в регионы уже направлены рекомендации о действиях сотрудников Нацполиции в случаях поступления сообщений о выявлении трупов граждан, которые могут быть связаны с заболеванием на коронавирус.

"Мы разработали алгоритм относительно места осмотра трупа, выезда на место события: каким образом осматривается, как передается труп и проводится вскрытие, - говорит Максим Цуцкиридзе. - К сожалению, в моргах не оборудованы канализационные отводы должным образом, а важно не допустить распространения вируса. Поэтому мы все эти проблемные вопросы отработали с Минздравом и Офисом генерального прокурора.

Если была природная или внезапная смерть человека, но есть подозрение на коронавирус, сотрудники Нацполиции выезжают на место вместе с медиками. Врач составляет свидетельство о смерти, дальше все соответственно осматривается следователем и направляем тело на вскрытие. Чтобы обезопасить сотрудников, которые выезжают на место события, мы закупили средства индивидуальной защиты (маски, рукавички, респираторы, бахилы, халаты и т.д.), все одноразовое. Людям, которые контактировали или жили в одной квартире с умершим, будем рекомендовать провести дезинфицирующие мероприятия. Вещи, которыми пользовался погибший человек, подлежат утилизации и как те средства защиты, которые использовали полицейские и эксперты, выехавшие на место события. Такие мероприятия будут проводиться совместно с работниками Минздрава и ГСЧС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Он также уточнил, что согласно совместному приказу МВД, Министерства здравоохранения и Офиса генерального прокурора, если заболел и умер пожилой человек, у которого были хронические болезни ранее, его родственники имеют право отказаться от проведения вскрытия.

Напомним, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19 - 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения. В свою очередь, глава ОГА Осачук заяви: "Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса".