Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.03.20 11:04

Во время карантина участковые полицейские будут навещать пожилых людей, - Нацполиция

В условиях карантина участковые полицейские будут навещать людей с инвалидностью, а также пожилых людей, чтобы установить, кто из них нуждается в помощи.

полиция,нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич на совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений по организации работы патрульной полиции и полиции превенции.

"Полицейские подразделений превенции, в частности участковые и работники секторов реагирования патрульной полиции, будут осуществлять обход мест проживания пожилых людей, людей с инвалидностью, лиц, находящихся в трудном материальном положении, чтобы установить кто нуждается в помощи и социальном патронаже", - сообщил он.

Фацевич подчеркнул, что выполнение задач по обеспечению безопасности мероприятий осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты.

Во время совещания также говорилось о необходимости ограничения приема граждан в подразделениях полиции, в частности по предоставлению административных или других полицейских услуг. В связи с этим прием обращений и запросов будет осуществляться исключительно при использовании телекоммуникационных средств и почтовых отправлений.

Читайте также: Полиция расследует гибель 33-летней женщины, которая умерла в Черновцах в ожидании подтверждения коронавируса

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100