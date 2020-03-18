Во время карантина участковые полицейские будут навещать пожилых людей, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич на совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений по организации работы патрульной полиции и полиции превенции.

"Полицейские подразделений превенции, в частности участковые и работники секторов реагирования патрульной полиции, будут осуществлять обход мест проживания пожилых людей, людей с инвалидностью, лиц, находящихся в трудном материальном положении, чтобы установить кто нуждается в помощи и социальном патронаже", - сообщил он.

Фацевич подчеркнул, что выполнение задач по обеспечению безопасности мероприятий осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты.

Во время совещания также говорилось о необходимости ограничения приема граждан в подразделениях полиции, в частности по предоставлению административных или других полицейских услуг. В связи с этим прием обращений и запросов будет осуществляться исключительно при использовании телекоммуникационных средств и почтовых отправлений.

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