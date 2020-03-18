Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.03.20 11:09

Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов передал аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi инфекционной больнице.

степанов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Максим Степанов написал у себя на странице в Фейсбук.

"Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Это были самые сложные поиски в моей жизни", — отметил Максим Степанов.

Отметим, найти это оборудование получилось пока только у него. Сейчас во всем мире это является первой необходимостью для тяжелых пациентов с COVID-19. Больницы становятся в очередь за ИВЛ, а производители не успевают удовлетворять заказ. При этом, без ИВЛ спасти человека с осложнением от коронавируса невозможно.

Максим Степанов добавил, что "со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее". И обратился к друзьям и подписчикам за помощью.

"Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь", — написал бывший глава Одесской ОГА Степанов.

Отметим, что на весь регион, в наличии имеется всего 136 таких аппаратов. Волонтеры бьют тревогу и называют это катастрофой. Такая же ситуация с одноразовыми костюмами биозащиты — на данный момент их 150 - при суточной потребности в 7600.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин должен принять срочные меры для спасения экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100