Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство РИА "Новости".

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.

Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать поездку Путина в оккупированный крым Крым 18 марта. Песков объяснил это мерами предосторожности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин. ВИДЕО

Утром на брифинге Песков на фоне распространения коронавирусной инфекции попросил СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства, избегать делегирования журналистов, недавно побывавших за рубежом. Он отметил, что для освещения одного из ближайших мероприятий президента были заявлены представители ряда СМИ, которые за последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Также на Цензор.НЕТ: Россия с 18 марта ограничивает въезд для иностранцев

В Кремле уже около недели измеряют температуру журналистам, пришедшим на мероприятия. Во вторник на входе в пресс-центре Кремля появился настенный дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

На сегодня в России подтвердили 114 случаев заражением коронавирусом.