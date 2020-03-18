Более 3 тыс. украинцев в Чехии зарегистрировались для эвакуации на родину, - посол Перебийнис

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Евгений Перебийнис.

"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с распространением нового типа коронавируса чешское правительство приняло решение об установлении карантина на всей территории республики с 16 до 24 марта.

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