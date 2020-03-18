Филатов заявил о создании онлайн-платформы для доставки продуктов пожилым людям в Днепре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом городской голова Борис Филатов написал на своей страничке в Facebook.

"Вне зависимости от партийных и политических предпочтений, я обещаю каждому, что готов включать всех в эту борьбу. В условиях развала центральной власти, которая не дала местным громадам на борьбу с эпидемией ни копейки, а, наоборот, нас ограбила - мы принимаем любую помощь", - написал мэр Днепра.

Борис Филатов также добавил, что открыт к сотрудничеству со всеми, кто готов помочь в противодействии эпидемии коронавируса.

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Напомним, ранее Филатов сообщил, что в Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса.