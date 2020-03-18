В Донецкой области 9 подозрений на коронавирус, - ОГА

Как сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, в области на сегодня 9 подозрений на коронавирусную инфекцию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"5 подозрений в Мариуполе, 2 подозрения в Краматорске, 2 подозрения в Славянске. Сейчас 7 биологических материалов находятся в лаборатории Киева, еще от двух человек доставят в ближайшее время. Врачи готовы и будут оказывать всяческую помощь", - говорится в сообщении.

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В свою очередь представители Пенсионного фонда области отметили, что учреждения работают в обычном режиме, в помещениях проводится санитарная обработка, подавать заявления и документы в Пенсионный фонд теперь можно в электронном варианте не выходя из дома, а выплаты пенсий проводятся своевременно.

По словам директора Департамента развития базовых отраслей промышленности Артема Литвинова, в Донецкой области перевозка более 10 пассажиров в одном транспортном средстве запрещена.

Также в ОГА заверили, что все продовольственные магазины имеют достаточные запасы продуктов и пополняются в полном объеме.