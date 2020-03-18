Признаки COVID-19 в Беларуси имеют 9 человек, у 37 - нет проявлений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Сегодня в Беларуси клинические признаки коронавирусной инфекции COVID-19 имеют девять пациентов, то есть, по сути, сейчас болеют девять человек", - отметили в Минздраве.

Также на контроле сейчас 37 человек с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Причем четыре последних случая - завозные: из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга (выявлены на санитарно-карантинных пунктах). Контрольные мероприятия на границе и в местах проживания граждан Беларуси, вернувшихся из-за рубежа, позволили их своевременно выявить и изолировать.

В Минздраве Беларуси добавили, что из всех случаев, когда был выявлен РНК коронавируса, 17 - завозные, остальные - пациенты первого уровня передачи вируса.

На сегодня вылечены и выписаны пять пациентов. Еще трем проводится повторное лабораторное обследование, они готовятся к выписке в ближайшее время.

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