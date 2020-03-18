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18.03.20 11:50

Зеленский подписал два закона об упрощении закупок лекарств

Президент Владимир Зеленский 18 марта подписал два закона об упрощении закупок лекарств.

Зеленский подписал два закона об упрощении закупок лекарств

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Президент подписал закон № 2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета". В графе о дате и состоянии прохождения закона указано, что он возвращен с подписью Президента 18 марта 2020 года.

Среди прочего документ предусматривает создание стратегической закупочной организации, которая должна обеспечивать эффективные закупки медицинских товаров за средства госбюджета.

Кроме того, Президент подписал закон №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Закон создает основы привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета. Министерство здравоохранения Украины остается при этом главным распорядителем бюджетных средств.

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