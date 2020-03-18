Зеленский подписал два закона об упрощении закупок лекарств

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Президент подписал закон № 2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета". В графе о дате и состоянии прохождения закона указано, что он возвращен с подписью Президента 18 марта 2020 года.

Среди прочего документ предусматривает создание стратегической закупочной организации, которая должна обеспечивать эффективные закупки медицинских товаров за средства госбюджета.

Кроме того, Президент подписал закон №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Закон создает основы привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета. Министерство здравоохранения Украины остается при этом главным распорядителем бюджетных средств.

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