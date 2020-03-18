Работа общественного транспорта Луцка ограничивается с 19 марта, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то существует большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметили в горсовете.

Сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. Между тем, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

По словам первого заместителя мэра Григория Недопада, он встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины будут дезинфицировать, а водители наденут средства защиты.

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