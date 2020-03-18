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18.03.20 11:54

Работа общественного транспорта Луцка ограничивается с 19 марта, - горсовет

С 19 марта 2020 в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа ограничена работа общественного транспорта. Такое решение принял сегодня исполнительный комитет городского совета. Запрет будет действовать до завершения карантина.

карантин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то существует большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметили в горсовете.

Сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. Между тем, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

По словам первого заместителя мэра Григория Недопада, он встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины будут дезинфицировать, а водители наденут средства защиты.

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