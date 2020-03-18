"Укроборонпром" восстанавливает производство аппаратов ИВЛ на "Буревестнике" в Киеве, - замгендиректора Бондарь

"Стараемся сделать свой вклад в борьбу с пандемией. Мустафа Найем (замгендиректора "Укроборонпрома". - Ред.) сейчас занимается восстановлением на "Буревестнике", а ДП "Новатор" - сделать фокус на выпуске масок", - сообщил Бондарь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь руководитель одесского благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова отметила, что очередь на предзаказ ИВЛ на "Буревестнике" – три недели.

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Как сообщил, в свою очередь Найем, "Новатор" (Хмельницкий), который специализируется на выпуске радиолокационных комплексов, навигационной аппаратуры и средств связи, недавно стал сертифицированным производителем медицинского оборудования, в частности, аппаратов ультрафиолетового облучения для безопасного обеззараживания больших помещений и поверхностей.

По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство и запустило пошив медицинских марлевых повязок для нужд самого предприятия и других участников "Укроборонпрома": уже изготовлено около 20 тыс., планируется увеличить число масок до 100 тыс.

"Параллельно на предприятии готовятся к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3. Сейчас идет установка новой линии производительностью до 3 млн спецсредств ежемесячно", – сообщил Найем.

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КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели. Производство медицинской аппаратуры сертифицировано.

Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго".