Два замдиректора "Электротяжмаша" организовали "схему" с ущербом в 13,7 млн грн, - САП

В результате действия этой коррупционной схемы заводу "Электротяжмаш" был нанесен ущерб в сумме 13,7 млн.грн. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Сегодня всем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сказано в сообщении.

По версии следователей, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Чехии, организовали продажу запчастей компании из Литвы.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП сообщили двум экс-нардепам о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдвое дороже - за 1 млн. 220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн, что подтверждается результатами экспертиз.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Также на Цензор.НЕТ: Каждые 3 дня объявляется подозрение, каждые 3 дня дело направляется в суд, - Сытник о результатах борьбы с коррупцией