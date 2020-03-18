Двух человек проверяют на коронавирус в Винницкой области: один из них контактировал с инфицированным, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации (ОГА), передает Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области снято 4 подозрения на коронавирус, путем верификации этого заболевания постановкой полимеразно цепной реакции вирусологической лабораторией лабораторного центра, где не подтвержден ни один случай Covid 19. Однако есть два новых подозрения на Covid-19, один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировала с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области 9 подозрений на коронавирус, - ОГА

Отмечается, что сейчас пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, состояние пациентов стабильное.

Кроме того, определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.