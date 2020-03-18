Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен в Киевской области, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом Covid-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуации природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ОГА.

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Так, руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОДА Максима Ионова.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19", - отметил временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.