"Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Милованов подчеркнул, что нужно получить программу МВФ: "Без программы МВФ экономический кризис в Украине будет намного сильнее. С большой вероятностью значительно вырастут цены на продукты и повысится курс валют. Это приведет к полной потере рейтинга власти и политических последствий. Сначала на местных выборах. А потом возможно и на национальном уровне".

"Разговоры о том, что бы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство". Я согласен с Тимоти Ешом, который в недавнем письме сказал, что эти идеи распространяют или идиоты или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять, создать хаос и панику и заработать на этом", - написал он.

Также Милованов напомнил, что для получения транша от МВФ надо выполнить еще два условия: "Нужно принять банковский закон, который не позволяет возвращения обанкротившихся банков и ограничивает компенсацию бывшим владельцам (это, на самом деле о Приватбанке)... Желательно также принять закон об обороте земли. Но этот закон прежде всего необходим для экономики Украины".

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Вместе с тем экс-министр отметил, что также существуют полностью необоснованные идеи о том, что можно взять деньги где-то у других партнеров (других стран, местного бизнеса, олигархов и т.д.): "Этого не произойдет (возможно, за исключением России, но это мы уже делали и последствия всем известны). Во время кризиса финансовые рынки закрываются, а частные инвесторы становятся более осторожными. Поэтому роль международных финансовых институтов в финансировании Украины становится более весомой. Часто они становятся единственным источником финансирования под приемлемые проценты".